STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. "Hallo, mein Name ist Isabelle Plumereau und habe ein Bestattungsunternehmen in Paris, das sich Himmel und Erde nennt. Ich habe diesen Fahrrad-Leichenwagen konstruiert, den ersten Fahrrad-Leichenwagen in Frankreich." "Eine Kombination, die es ermöglicht, sanft zur letzten Ruhestätte zu gelangen." "Ich fand es naheliegend, Fahrrad und Leichenwagen miteinander zu verbinden. In Paris stehen Fahrräder für "sanfte Mobilität". Und wenn es einen Tag gibt, an dem wir Sanftheit brauchen, dann ist es doch der Tag, an dem wir jemanden, den wir lieben, zu seiner letzten Ruhestätte begleiten." "Durch die hohe Sitzposition hat man einen guten Überblick und ist selbst gut sichtbar für andere Fahrzeuge, und damit im Verkehr sicher unterwegs. Bei Zeremonien ist der Bestattungswagen relativ leicht zu manövrieren und kann trotz seiner Größe fast überall eingesetzt werden." "Man kann im gleichen Tempo nebenher gehen und die Geräusche der Natur um uns herum hören, den Wind in den Bäumen, die Vögel. Meiner Meinung nach ist das die beste Art, sich ein wenig zu trösten und zu entspannen. Es ist, wie Spazieren zu gehen." "Die Botschaft lautet: 'Lasst uns unsere Sicht der Dinge ändern'. Es gibt Möglichkeiten, Dinge anders zu machen. Das hier wird keinen traditionellen Leichenwagen ersetzen, aber es ist ein Vorschlag für kurze Fahrten. Warum sollte man einen großen Lieferwagen bewegen, um ein paar Meter zwischen einer Kirche und einem Friedhof zurückzulegen, wenn man es mit einem Fahrrad-Leichenwagen auf ruhige, sanfte Art und Weise gemeinsam tun kann?"

