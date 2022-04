STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. "Ein Krankenwagen hat mich von zu Hause abgeholt. Mit einem Reisebus wurden wir hierher gebracht. Dort durften ich und einige andere wieder aussteigen, ich schätze, das waren alle Leute, die keine Symptome hatten. Das Personal überprüfte noch einmal, ob wir irgendwelche Symptome hatten oder nicht, und ob wir Hilfe brauchten." "Und dann kamen wir hierher. Hier haben sie uns Betten gegeben, und wir haben auch ein kleines Willkommenspaket erhalten - zwei Pakete mit Feuchttüchern, Desinfektionsmittel, einen Korb und ein Handtuch, das gilt hier als Dusche." "Das Gebäude, in dem sich das Quarantänezentrum befindet, ist eine Messehalle von der Shanghai Expo." "Hier ist es sehr geräumig, das ist gut. Viele Leute spazieren herum. Wir haben genug Platz für unsere Morgenspaziergänge." "Wir bekommen dreimal am Tag Essen, das Essen ist okay. Es gibt Gemüse, Salat und Fleisch." "Aber es gibt keine Duschen, und wir dürfen keine Pakete empfangen. Man kann kein Essen oder so von zu Hause bekommen." "Dreimal am Tag überwachen diese Leute meine Temperatur. Und sie kommen auch in der Nacht. Ich höre Leute nur niesen oder husten, ich kenne niemanden, der hohes Fieber hat, aber vielleicht irre ich mich auch, denn dieser Ort ist ja riesig." "Es gibt keine offiziellen Informationen und keinerlei Pläne - wir wissen nicht, wann wir abreisen werden, und wir haben auch keine Ahnung, wie viele Tests man braucht, um hier raus zu kommen. Wir haben keine Ahnung, wann wir Tests machen werden. Also ja, wir wissen nichts."

