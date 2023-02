STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet Tamara Reiher, Rettungshundeführerin "Man muss tatsächlich sagen, Diese Frau ist wirklich erstaunlich. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Frau. Die liegt jetzt schon so lange dadrunter und sie ist wirklich zäh. Und das ist auch gut so! Na also. Wir können uns mit ihr unterhalten. Wir haben ihr Wasser geben können über eine Schlauchkonstruktion mit einer Wasserflasche. Sehr kompliziert, aber die Frau hat Wasser bekommen. Das hat ihre Lebensgeister natürlich noch mal geweckt und wir versuchen sie unten in der Trümmer Schicht natürlich zu motivieren, dass sie auch weiß, wir kommen. Sie hört natürlich auch, dass wir arbeiten, aber diese soziale Unterstützung ist natürlich extrem wichtig. Das ist dunkel da unten, das ist nicht schön. Und wir versuchen unser Bestmögliches, dass sie sich einigermaßen gut fühlt, den Umständen entsprechend."

