STORY: HINWEIS: Sie erhalten diesen Beitrag ohne Sprechertext. "Also hier kochen wir unser Essen. In diesen Töpfen dort wird es zubereitet." "Und jetzt führe ich euch mal durch unserem sogenannten Luftschutzkeller. Los geht's." "Wir haben unsere eigene Apotheke, zumindest etwas in der Art. Aus dieser Hausapotheke, können wir nicht nur unseren Bewohnerinnen und Bewohnern hier unten helfen, sondern auch den Menschen in der Umgebung, und das tun wir auch." "Wie ihr sehen könnt, bereiten wir gerade das Abendessen vor. Zum Mittag hatten wir Erbsensuppe. Wir werden mit Lebensmitteln versorgt, wir haben hier keine humanitäre Katastrophe." "Hier im Ort gibt es weder Strom noch Wasser oder Gas. Unsere Helfer stehen morgens um halb Sechs auf, bringen Wasser, hacken Holz und kochen auf einem Lagerfeuer. Sie machen uns heißes Wasser, und sie versuchen, mittags eine warme Mahlzeit für uns zu kochen. Abends gibt es wieder heißes Wasser." "Ich bin hier eingezogen, als der Beschuss begann. Das ist eigentlich eine Untertreibung. Sie begannen, die Stadt zu bombardieren. Am 24. Februar fingen die militärischen Aktivitäten in der Nähe an. Ich blieb noch bis zum 9. März zu Hause. Aber dann konnte nicht länger bleiben, weil man sich nicht mehr in einer Wohnung aufhalten konnte."

