Für viele Autofahrer ist das eine gute Nachricht. Den Liter Diesel gibt es - so wie hier in Gelsenkirchen - schon für unter einen Euro. Auch die anderen Sorten sind schon seit einigen Wochen so günstig wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Grund dafür ist die Corona-Pandemie. Die damit verbundenen Maßnahmen haben zum Stillstand vieler Produktionen geführt. Pendler arbeiten im Homeoffice und lassen das Auto stehen, Urlaubsreisen werden storniert. Das führt seit Wochen auch zu einer schwachen Nachfrage nach Benzin und Diesel. Was für die Autofahrer günstig sei, bringe aber auch viele Probleme mit sich, sagt Oliver Roth von der Oddo Seydler Bank: "Also grundsätzlich hört sich ein günstiger Ölpreis für den Normalverbraucher gut an. Ist er tendenziell auch, allerdings muss das so ein bisschen in der Waage bleiben. Denn auf der anderen Seite hat man ja auch die Ölanbieter. Und die wiederum spielen eine gewichtige Rolle in der Weltwirtschaft, haben viele Beteiligungen, nutzen dieses Geld auch in anderen Investments. Und wenn die eben einen so niedrigen Ölpreis wie derzeit haben, dann geraten die eben deutlich in die Kapriolen hinein, sind deutlich unter Druck. Und deshalb ist ein zu niedriger Ölpreis an dieser Stelle eben nicht gut." Wegen der einbrechenden Nachfrage durch die Coronavirus-Pandemie waren die Preise am Rohölmarkt am Dienstag auf neue Tiefststände gefallen. Und dass, obwohl die großen Öl-Exportländer sich vorvergangene Woche auf eine Drosselung der Fördermengen ab Mai geeinigt hatten.