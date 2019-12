Wird es auch in Frankfurt am Main ein großflächiges Fahrverbot für ältere Diesel-Autos geben? Darüber berät seit Dienstag der Hessische Verwaltungsgerichtshof in Kassel. In einem Berufungsverfahren wollen die Richter über mögliche Fahrverbote entscheiden. In einem ersten Urteil Anfang September 2018 hatte sich das Verwaltungsgericht Wiesbaden für ein großflächiges Fahrverbot für ältere Diesel ausgesprochen. Dagegen war das Land Hessen in Berufung gegangen. Der Versuch der Deutschen Umwelthilfe, per Eilantrag ein Dieselfahrverbot für Frankfurt durchzusetzen, scheiterte kurz vor Weihnachten 2018. Fahrverbote kämen nur als letztes Mittel in Betracht, um die Schadstoffgrenzwerte in der Luft zu erreichen, hieß es damals zur Begründung. An Fahrverboten führe kein Weg vorbei, sagt der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe Jürgen Resch: "Wir denken, dass dies zumindest auf einigen Strecken nicht ohne Diesel-Fahrverbote geht. Und das ganz Wesentliche ist einfach, dass alle Fahrzeuge, die besonders hohe Emissionen haben, also gerade Euro-5-Busse, die Diesel-Pkws, die Nutzfahrzeuge, dass die entweder ausgesperrt oder mit einer neuen Abgasreinigung nachgerüstet werden." Ein großflächiges Fahrverbot ist zwar noch nicht komplett vom Tisch. Die Stadt Frankfurt geht nach Medienberichten aber davon aus, dass - wenn überhaupt - nur für einige Straßen Dieselfahrverbote erlassen werden müssen. Sie verweist außerdem darauf, dass die Schadstoff-Werte an vielen Messstellen zuletzt gesunken seien. Nach Auffassung der Deutschen Umwelthilfe reicht das allerdings nicht aus.