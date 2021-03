Dieses digitale Kunstwerk ist am Donnerstag für knapp 70 Millionen Dollar beim Auktionshaus Christie's verkauft worden. Es ist das erste Werk, das nicht in physischer Form in einem großen Auktionshaus versteigert wurde. ""Uhhhhh…. I don't even…. It's…. I.... Yeah", war die Reaktion des amerikanischen Künstlers Mike Winkelmann, auch bekannt unter dem Namen "Beeple". Rund 22 Millionen Menschen nahmen an dem Stream teil. Nach einem Anfangsgebot von 100 Dollar kamen 353 Gebote hinzu. Christie's teilte mit, dass der Verkauf nun Winkelmann zu den drei wertvollsten lebenden Künstlern gemacht habe. "Es ist eine schwer zu greifende Zahl, um ehrlich zu sein. Es ist einfach verrückt." Das Bild mit dem Namen "Everydays - The First 5000 Days" - "Jeden Tag - die ersten 5000 Tage" - ist eine Collage aus 5000 Bildern, von denen über 13 Jahre jeden Tag eines entstanden ist. Dabei ging es immer um Themen, die für ihn an dem jeweiligen Tag wichtig waren. Die Collage - eigentlich nur eine Datei - gehört zur Kategorie der "NFT", der «Non-Fungible Tokens». Diese "Echtheitszertifikate" finden überall dort Verwendung, wo virtuelle Güter als Objekte gesammelt und gehandelt werden können. Die Tokens sind einmalig und können nicht repliziert werden. Somit kann man diese digitalen Kunstwerke auch exklusiv besitzen. "Digitale Künstlerinnen und Künstler kreieren Webseiten, Apps und TV-Sendungen. Sie designen Charaktere in Filmen, in Sci-Fi- und Marvel-Formaten. Also haben sie einen großen Einfluss auf die visuelle Sprache unserer Welt. Und jetzt, da man sie als echte Künstlerinnen und Künstler wahrnimmt, bin ich begeistert." Winkelmann erhält jedes Mal, wenn das Bild den Besitzer oder die Besitzerin wechselt, zehn Prozent. Das wären beim jetzigen Verkaufspreis rund sieben Millionen Dollar.

