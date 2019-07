Dieser Oberschenkelknochen ist derzeit die Sensation unter den Forschern, hier im französischen Angeac-Charente im Südwesten Frankreichs. Die schiere Größe des versteinerten, rund zwei Meter langen Knochens zeigt: hier ist - vor Millionen von Jahren - ein Dinosaurier gestorben. Der Fund von dieser Woche sei ein Glücksfall, so Ronan Allain, Paläontologe am Nationalmuseum für Naturgeschichte in Paris. "Dass wir so einen Oberschenkelknochen finden, ist an sich schon besonders. Und dann war ich erstaunt, wie gut dieser hier erhalten ist." Die Experten wissen: Der Knochen gehörte einst einem Saurier aus der Gruppe der Sauropoden - Merkmale: tonnenhafter Rumpf, langer Hals, langer Schwanz, stämmige Beine und ein kleiner Kopf. Die Ausgrabungsstätte, in der der Knochen gefunden wurde, sei sehr ergiebig, so Allain. "Seit 2010 haben wir rund 7500 Fossilien ausgegraben, die wir bestimmten Spezies zuordnen konnten. Interessant ist die Vielfältigkeit der Funde, wir konnten mehr als 40 Tiere identifizieren." Rund 40 Freiwillige graben hier im Jahr nach Fossilien. Die Zahl bleibt seit Jahren konstant - was in Zukunft für weitere spektakuläre Funde sorgen dürfte.