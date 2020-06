Rassismus und Diskriminierung sind für viele Menschen in Deutschland bitterer Alltag. Zu diesem Schluss kommt die Anti-Diskriminierungsstelle des Bundes, die ihren Bericht am Dienstag in Berlin vorstellte. Das gilt im Job, beim Einkaufen oder im Urlaub. Jede dritte Person mit Migrationshintergrund haben beispielsweise Diskriminierung bei der Wohnungssuche erlebt. Gleichzeitig hätten 41 Prozent der Befragten angegeben, sehr große oder große Bedenken zu haben, eine Wohnung an eine eingewanderte Person zu vermieten. Die allgegenwärtige Diskriminierung spiegelt sich in der Nachfrage für Beratungsangebote der Antidiskriminierungsstelle wider. Sie stieg um knapp zehn Prozent auf 1.176 Fälle. Dahinter würden Menschen stehen, denen Unrecht widerfahren sei, sagt der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Bernhard Franke: "Wie im Fall der Altenpflegerin, der gekündigt wurde, weil mehrere Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtung von einem Menschen ihrer Hautfarbe sich nicht betreuen lassen wollten. Oder wie im Fall des Mannes, der sich auf eine Mietwohnung beworben hatte, von dem Vermieter die Antwort erhielt: Geh zurück nach Syrien und baue lieber Dein Land auf. Keine - und ich zitiere - Kanaken erwünscht." Der größte Anteil der berichteten Diskriminierungen geschieht im Beruf oder bei der Jobsuche . Am zweithäufigsten ging es um Benachteiligungen bei Alltagsgeschäften, wie der Wohnungssuche, beim Einkauf, in der Gastronomie oder bei Versicherungs- und Bankgeschäften. Viele Betroffene gehen nicht gegen Diskriminierung vor, etwa weil sie geeignete Unterstützungsmöglichkeiten nicht kennen, negative Folgen fürchten oder es für aussichtslos halten. Die schwierige gesellschaftliche Lage sei in der Corona-Krise besonders deutlich geworden, sagt Franke: "Das Corona-Virus fordert uns und es zeigt unter einem Brennglas, wo in unserer Gesellschaft Handlungsbedarf liegt. Rassismus und Diskriminierung erschüttern das Gefühl von Menschen in diesem Land, als vollzugehörig angesehen zu werden. Vertrauen werden wir nur aufbauen können, indem wir das Signal setzen, dass Ausgrenzung und Diskriminierung nie akzeptiert werden. Auch im vermeintlich Kleinen des Alltags nicht." Franke forderte Bund und Länder dazu auf, die Rechtsstellung und die Hilfsangebote für Betroffene deutlich zu verbessern und das Gesetz zu reformieren. So müsse die Antidiskriminierungsstelle nicht nur beraten, sondern auch klagen dürfen. Das Gleichbehandlungsgesetz in seiner jetzigen Form schütze nicht ausreichend vor Diskriminierung.