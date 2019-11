Diese Meldung hatte am Mittwoch für Schlagzeilen gesorgt: Das Geburtshaus von Adolf Hitler in Braunau am Inn in Österreich soll künftig von der Polizei genutzt werden. Nach Angaben des Innenministeriums sollen dort das Bezirkspolizeikommando und die örtlich Polizeiinspektion einziehen. Damit geht ein jahrelanger Streit zu Ende. Denn Vorschläge für die Nutzung des Gebäudes, das einige Jahre leer gestanden hatte, gab es viele. Ein Sozialverband wollte das Gebäude mieten. Auch die Vermietung des Gebäudes an Privatpersonen war im Gespräch. Andere sprachen sich für eine Gedenkstätte gegen den Holocaust aus. Das jetzt die Polizei hier einziehen soll, sorgt bei den Bürgern in Braunau für gemischte Gefühle: "Ich finde es jetzt erst einmal gut, dass jetzt endlich einmal dieses Hick-Hack, wo jetzt was hinkommt, vorbei ist. Wenn es so ist, was hier reinkommt, dann kommt halt die Polizeistation rein. Ist halt eine andere Art, das zu nutzen." "Ja, ich hätte es eigentlich besser gefunden, wenn vielleicht so ein Museum reingekommen wäre." "Ja, also grundsätzlich war ich dafür gewesen, dass man das Haus wieder der Lebenshilfe übergibt. Die waren schon einmal drinnen. Und grade die Lebenshilfe bemüht sich ja um Menschen, die behindert sind. Und es wäre das beste Zeichen, angesichts der Tatsache, dass damals diese Menschen vernichtet worden sind." Mit der Entscheidung für die Polizei, solle verhindert werden, dass das Haus eine Pilgerstätte für Rechtsradikale werde, teilte der österreichische Innenminister Wolfgang Peschorn am Dienstag mit. Bis die Beamten einziehen, wird es aber noch etwas dauern. In Kürze werde ein europaweiter Architekturwettbewerb ausgeschrieben, um das Gebäude entsprechend umzugestalten, hieß es. Hitler wurde 1889 in dem Gebäude geboren und verbrachte dort seine ersten Lebensmonate. Nach einer Enteignung befindet sich das Gebäude im Besitz der Republik Österreich.