Das Feuerwerk an der Börse blieb für Walt Disney am Dienstag aus. Das Medienunternehmen lässt sich die Vorbereitungen für das Duell der Streamingdienste gegen Netflix mehr kosten als von Experten erwartet. Trotz der Einnahmen durch Blockbuster-Filme wie "Avengers: Endgame" verbuchte der US-Konzern einen Quartalsgewinn unter den Erwartungen der Experten. Die Aktie gab am Dienstag nachbörslich um fünf Prozent nach. Der Konzern mit der Maus will im November mit dem Online-Dienst Disney+ in direkter Konkurrenz zu Netflix treten. Dieser hatte im Juli mit seinem Geschäftsbericht die Anleger ebenfalls enttäuscht. Walt Disney geht davon aus, dass Disney+ erst 2024 einen Gewinn abwerfen wird.