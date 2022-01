Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic hat "menschliche Fehler" eingeräumt. Demnach machte sein Team falsche Angaben auf seinem Einreiseformular. Zudem habe er einen Tag nachdem er von seinem positiven Covid-Test im Dezember erfahren habe, einen Medientermin wahrgenommen. Das erklärte der Weltranglistenerste am Mittwoch auf Instagram. Noch steht eine Entscheidung über die Annullierung seines australischen Visums aus. Zuletzt gab es zahlreiche Medienberichte über Ungereimtheiten rund um den Antrag für seine Einreise nach Australien, wo der 34-Jährige bei den Australian Open seinen Titel verteidigen will. Passanten in Melbourne sehen die jüngsten Ereignisse mit gemischten Gefühlen: "Es ist ein ziemliches Durcheinander. Die Frage ist, ob seine Ausnahmegenehmigung korrekt ist. Die Regierung sagt nein. Und wenn das der Fall ist, dann sollte er nicht hier sein." "Es ist das erste Mal seit 12 Monaten, dass ich wieder in Melbourne bin. Alle versuchen, ihr Bestes zu geben. Djokovic hat meiner Meinung nach alles manipuliert und Lügen erzählt. Ich glaube nicht, dass er einen sehr guten Empfang haben wird, wenn er am Ende doch spielen sollte." Zurzeit erwägt Einwanderungsminister Alex Hawke, das Visum des Tennis-Stars erneut zu annullieren. Der nicht gegen Corona geimpfte Djokovic müsste das Land dann verlassen und könnte nicht an den am Montag beginnenden Australian Open teilnehmen. Im Kern geht es darum, ob die Genehmigung zur Ausnahme von der Impfpflicht, die Djokovic vorgelegt hat, von den australischen Bundesbehörden anerkannt wird.

