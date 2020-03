Die Spielpause in der Bundesliga wird bis mindestens 30. April verlängert. Das teilte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Dienstag nach einer virtuellen Mitgliederversammlung mit. Die DFL will die wegen der Pandemie Mitte März unterbrochene Saison im Mai fortsetzen und möglichst bis Ende Juni abschließen. Ab 5. April könnten die Mannschaft wieder mit den Trainings beginnen. Zuschauer im Stadion werde es bei den Spielen voraussichtlich nicht geben. Abgebrochen werden solle die laufende Saison aber nicht, damit die Gelde für die TV-Übertragungen weiter fließen. Sonst kämen einige Vereine im Mai und andere im Juni in existenzbedrohende Situationen, warnte der DFL-Chef. Außerdem wurden neue Regeln erlassen, die die Clubs für das anstehende Lizenzierungsverfahren entlasten sollen. Liquiditätsprüfungen würden ausgesetzt. Außerdem sollen Vereine, die Insolvenz anmelden, in der laufenden Saison nur drei Punkte verlieren. Nach den bisher geltenden Regeln hätten insolvente Vereine neun Punkte verloren.