Wegen seiner fruchtig süßen Aromen wird Eiswein geschätzt, hierzulande und international. Doch wenn es, wie in diesem Winter, nicht kalt genug wird, haben die Winzer ein Problem. "Das besondere an Eiswein ist, dass man bestimmte Bedingungen dafür haben muss, um ihn keltern zu können. Zum einen braucht man eine Mindesttemperatur von -7 Grad. Und zum anderen braucht man einen Mindestzuckergehalt." Kein einziger Winzer in Deutschland hätte in diesem Jahr einen Eiswein in den Keller gebracht, hatte das Deutschen Weininstitut bereits vermeldet. Doch kurz darauf die Aussage korrigiert. Jens Zimmerle aus dem württembergischen Remstal sei es gelungen: "Wir haben hier eine Lage, die nicht so steil ist, als sie hier fließt, diese Kaltluft auch nicht zu haben. Wir haben hier im Kessel auch ein bisschen den Kleinen, wo auch diese Kaltluft sich dann ein paar Stunden stauen kann. Auch das ist immer im kältesten Winter, wenn die Sonne aufgeht. Und wenn es klar ist, und es hat mir so um sieben Uhr dann und froh funktioniert. In Zukunft wird es wohl immer seltener funktionieren. Frost könnte zur Ausnahme werden. Der Klimawandel ist nicht nur im vollen Gange, sondern hat gar an Geschwindigkeit zugenommen, sagt Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. "Noch einmal zu dem Winter 2019 2020. Er war mit 4,1 Grad der wärmste seit Messebeginn 881. Nur 2007 war es noch 0,3 Grad milder. Das Erstaunliche für uns ist, dass wir jetzt den neunten Winter in Folge zu warm hatten, was im übrigen Mittel und das es noch nie, seit wir das seit 81 flächenhaft machen." Die Winter werden nicht nur wärmer, sonder auch kürzer. Der Frühling beginnt bereits zwei Wochen früher, so der DWD.