STORY: Die Country-Musikerin Dolly Parton hat einen mit 100 Millionen Dollar dotierten Preis von Amazon-Gründer Jeff Bezos erhalten. Mit der 2001 ins Leben gerufenen Auszeichung werden werden Menschen gewürdigt, die laut Bezos "Lösungen mit Mut und Zivilcourage verfolgen". Der US-Milliardär kündigte den Preis zusammen mit seiner Partnerin, der Nachrichtensprecherin Lauren Sanchez, an. Parton reagierte beeindruckt: "Wow! Sagten Sie 100 Millionen Dollar?" "Ich denke, dass Menschen, die in der Lage sind, zu helfen, ihr Geld dort einsetzen sollten, wo ihr Herz ist. Und ich glaube, Sie tun das gleiche. Ich werde mein Bestes tun, um mit diesem Geld gute Dinge zu tun." Die 76-jährige Sängerin und Songschreiberin, die Hits wie "I Will Always Love You" oder "Jolene" verfasst hat, engagiert sich seit langem für wohltätige Zwecke. Während der Corona-Pandemie spendete sie einer US-Universität eine Million Dollar, um die Entwicklung eines Covid-Impfstoffs zu unterstützen. Parton, die kürzlich in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen wurde, hat außerdem eine Reihe von Wohltätigkeitsorganisationen gegründet, darunter die Dollywood Foundation, die sich auf Bildung und Armutsbekämpfung konzentriert.

