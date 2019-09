Opernstar Placido Domingo hat einen Tag vor einem geplanten Auftritt die New Yorker Metropolitan Oper verlassen. Er habe bei der Opernleitung um Entbindung von seinen Pflichten gebeten und werden nicht mehr an der Met auftreten, teilte Domingo mit. Der Rückzug des 78-Jährigen kam, nachdem ihm mehrere Frauen sexuelle Belästigung vorgeworfen hatten. Er soll demnach seine Position ausgenutzt haben, um Frauen zu sexuellen Handlungen zu nötigen. Die mutmaßlichen Vorfälle sollen bis in die 80er Jahre zurückreichen. Davon betroffen sollen Dutzende Sängerinnen, Tänzerinnen, Musikerinnen und andere Opernangestellte sein. In seiner Stellungnahme wies Domingo die Anschuldigungen gegen sich entschieden zurück. Nach einigem Nachdenken glaube er aber, dass sein Auftritt von der harten Arbeit seiner Kollegen auf und hinter der Bühne ablenken würde. Am Mittwochabend hätte Domingo zum ersten Mal seit Bekanntwerden der Vorwürfe wieder in einer „Macbeth"-Vorführung auf der Met-Bühne stehen sollen. Die Oper gab eine Mitteilung heraus, in der sie den Rückzug Domingos von allen weiteren Aufführungen bestätigte. „Die Met und Herr Domingo stimmen darin überein, dass er abtreten musste", heißt es in der Mitteilung.