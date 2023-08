Zu den Opfern gehören offiziellen Angaben zufolge ein vier Monate altes Baby und zwei Erwachsene, die beide Verbrennungen an 90 Prozent ihres Körpers erlitten haben, so der nationale Gesundheitsdienst in einer Erklärung. Dreiunddreißig Menschen seien in Folge der Explosion in einer Bäckerei verletzt worden.