Die Demokratie wird - symbolisch - zu Grabe getragen. Hunderte Menschen haben in der Dominikanischen Republik gegen die Aussetzung der Kommunalwahlen protestiert. Damit erlebt der Inselstaat eine politische Krise, nur wenige Monate vor der geplanten Wahl eines neuen Staatspräsidenten. "Wir wollen wissen, was passiert ist. Wir wollen Antworten. Wir jungen Leute machen 40 Prozent der Wähler aus in diesem Jahr und wir verdienen Antworten." Hintergrund ist eine Entscheidung der nationalen Wahlkommission. Die hatte die bereits angelaufenen landesweiten Kommunalwahlen am 16. Februar unterbrochen. Als Grund wurden Defekte bei einem Großteil der eingesetzten elektronischen Wahlmaschinen genannt. Daraufhin forderten Demonstranten im ganzen Land die Absetzung der Institutsleitung und eine Untersuchung. Die Regierung in Santo Domingo hat die Organisation Amerikanischer Staaten gebeten, die Untersuchungen zu begleiten. Der Einsatz unabhängiger Kräfte soll das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen, so ein Sprecher der Regierung. Die Präsidentenwahl ist für den 17. Mai geplant.