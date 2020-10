US-Präsident Donald Trump hat sich nach eigenen Angaben mit dem Coronavirus infiziert. Er und seine Frau Melania seien positiv getestet worden, teilte der 74-Jährige auf Twitter in der Nacht zu Freitag mit. Das Paar werde sich umgehend in Quarantäne begeben und mit dem Genesungsprozess beginnen. "Wir werden das zusammen überstehen!" Trump befindet sich mitten in der heißen Wahlkampfphase. Am 3. November ist in den USA die Präsidentenwahl angesetzt. Am Donnerstagabend hatte Trump mitgeteilt, dass seine Spitzenberaterin Hope Hicks positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Medienberichten zufolge war sie am Dienstag mit Trump in der Präsidentenmaschine Air Force One nach Cleveland zum ersten TV-Duell gegen den demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden gereist.

