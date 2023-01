STORY: Beim Beschuss eines Einkaufsviertels im russisch kontrollierten Donezk sind am Montag mindestens drei Menschen verletzt worden. Die Rettungskräfte fürchteten am Montagnachmittag, es könnten noch Menschen unter den Trümmern verschüttet liegen. Zunächst mussten einige noch stehende Gebäudeteile abgerissen werden, so die Einsatzkräfte. "Das Haus wurde zwei Mal heftig getroffen. Unser Pförtner rief mich an und sagte: Wir sind in Schwierigkeiten. Er hat wirklich Glück gehabt", so Anatoly, nach eigenen Angaben Einwohner von Donezk. Donezk steht bereits seit 2014 unter der Kontrolle pro-russischer Separatisten. Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat der Beschuss von der Stadt zugenommen. Die dort von Russland eingesetzten Behörden behaupten, die Ukraine greife zivile Infrastrukturen an. Eine Stellungnahme aus Kiew zum jüngsten Beschuss lag zunächst nicht vor.

