STORY: Die Spieler von Borussia Dortmund gehen mit breiter Brust in die bevorstehende Duelle gegen den FC Chelsea in der Champions League. Denn das Team von Edin Terzic holte in der Bundesliga zuletzt sechs Siege in sechs Spielen und hat auf Tabellenführer Bayern München gerade einmal drei Punkte Rückstand. Und mit dem FC Chelsea kommt am Mittwoch ein Gegner nach Dortmund, bei dem es zuletzt alles andere als rund gelaufen ist. Die Engländer haben mitten in der Saison ihren Trainer gewechselt und mehrere Spieler gekauft und verkauft. Das macht es allerdings nicht gerade leicht für Dortmund, sich auf den Gegner vorzubereiten. "Wir werden uns auf alles vorbereiten. Wir werden den Fokus auch wie immer groß auf uns legen, auf die Sachen, die wir in den letzten Wochen gut oder weniger gut gemacht haben. Und wir freuen uns einfach auf das Spiel morgen, gegen eine Mannschaft, die vor nicht einmal zwei Jahren, den Champions League -Titel in die Luft gehoben hat. Es wird ein ein klasse Spiel. Und wir sind uns sicher, dass es nicht morgen entschieden wird, sondern dass es zwei enge Spiele werden." Neben der guten sportlichen Form, haben die Dortmunder auch keine nennenswerten Verletzungsprobleme. Bis auf Youssoufa Moukoko fehlt kein Leistungsträger. Sebastian Haller soll im Sturm für die nötige Gefahr sorgen. "Ich spüre, dass die Jungs nicht nur dran glauben, in die nächste Runde einzuziehen, sondern auch dafür hart arbeiten. Und das Sebastian ein extrem wichtiger Spieler für uns ist und dass er uns sehr lange gefehlt hat, ist glaube ich auch bekannt. Er ist jetzt am Wochenende eingewechselt worden, war sofort präsent, konnte ganz viele Bälle für uns festmachen, war an ganz vielen Angriffen beteiligt, konnte fast noch einmal einen Assist beisteuern. Und wir sind uns sicher, dass wir nicht nur ihn, sondern alle morgen auf absoluten Top-Niveau brauchen. Aber dafür sind wir bereit morgen." Ziel für Dortmund ist ganz klar ein Sieg. 80.000 Menschen - abzüglich der Fans aus England - werden ihr Team am Mittwochabend anfeuern.

