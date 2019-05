Endspurt für die Spieler von Borussia Dortmund im Kampf um die Deutsche Meisterschaft. Die Entscheidung, wer die Fußball-Bundesliga gewinnt, fällt in diesem Jahr am allerletzten Spieltag. Dortmund muss bei Borussia Mönchengladbach gewinnen, und Bayern muss gegen Eintracht Frankfurt verlieren. Dann ist der BVB Meister. Dortmund-Trainer Lucien Favre findet es gut, dass es am Ende noch einmal spannend wird: "Der Titel ist noch nicht entschieden. Auch die Champions League, die Europa League. Und es ist sehr interessant für alle. Das ist gut für die Meisterschaft in Deutschland, finde ich." Wegen des deutlich besseren Torverhältnis reicht den Bayern schon ein Unentschieden vor heimischer Kulisse gegen Eintracht Frankfurt, um auch in diesem Jahr die Meisterschale in Empfang zu nehmen. Die Fans schauen dennoch mit gemischten Gefühlen in die nähere und mittelfristige Zukunft: "Ja, wir werden Meister, weil wir die bessere Mannschaft sind, geschlossen hinter allen stehen. Hinterm Trainer, hinter dem Management. Und auch zukünftig werden wir Meister, da gibt´s gar nichts." "Den Umbruch wollten wir ja schon Jahre machen. Und das haben sie irgendwie nicht geschafft. Und Nico hat jetzt wirklich eine schwere Aufgabe gehabt. Und ich habe das komische Gefühl, dass er nächstes Jahr die Chance leider nicht mehr kriegt." Bayern-Trainer Nico Kovac will sich auf solche Spekulationen nicht einlassen. Er wisse, dass die Bayern Titel holen wollten und müssten. Die Mannschaft sei auf einem guten Weg und habe die Chance neben der Meisterschaft auch noch den Pokal zu holen. Das werde aber nicht leicht, so Kovac.