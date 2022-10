STORY: Auf Jude Bellingham setzen viele Dortmundfans Hoffnungen am Dienstagabend. Der Mittelfeldstar soll die Borussia im Champions-League-Spiel gegen den Tabellenführer der Gruppe G, Manchester City, zum Sieg führen. Das würde dem BVB den Einzug in die K.o.-Phase sichern. Rückenwind gibt dem Team ein Bundesliga-Triumph vom Wochenende. Beim 5:0 gegen Stuttgart hatte Bellingham zwei Mal getroffen. Aus dieser Leistung habe man viel Selbstvertrauen gezogen, sagte Trainer Edin Terzic am Montag. "Das ist immer gut, dass man sieht, dass man in der Lage ist, auch so Fußball zu spielen. In dem Wissen, dass morgen aber eine andere Aufgabe auf uns wartet, wenn wir eher auf das Spiel in Manchester eingehen, um die Jungs noch mal dazu zu sensibilisieren, dafür zu sensibilisieren, was morgen auf sie zukommt, was morgen noch mal wichtig ist, welche Räume sich da öffnen, wenn wir am Ball sind, welche Räume wir unbedingt schließen müssen." Das Hinspiel in Manchester Mitte September hatte Dortmund mit 2:1 verloren, dafür sorgte auch ein später Treffer von Erling Haaland. Der Ex-Dortmunder kehrt zum Match am Dienstagabend an seine alte Wirkungsstätte zurück. Manchester-City-Trainer Pep Guardiola lobt das Arbeitsethos des norwegischen Stürmerstars. "Er kommt als Erster und ist einer der Letzten, die gehen. Er kümmert sich perfekt um seinen Körper und ist gut ausgebildet in der Art und Weise, wie er als Profi zu leben hat." Und Guardiola hofft, dass das auch so bleibt, wenn Haaland bald WM-Pause hat. Norwegen hat sich nicht für das Turnier in Katar qualifiziert. "Er hat ein Haus in Marbella mit seiner Familie, ich glaube, er wird dort Golf spielen, hoffentlich nicht viel essen und trinken und fit zurückkommen für die zweite Hälfte der Liga." In 15 Wettbewerbsspielen der aktuellen Saison hat Haaland bislang 22 Tore erzielt. Jude Bellingham kommt in 17 Einsätzen immerhin auf acht Treffer. In Champions-League-Gruppenspielen war der 19-Jährige jedes Mal mit einem Tor dabei.

