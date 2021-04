Die sogenannte „SofaGate"-Affäre erhitzt seit Tagen die Gemüter. In einem Video war zu sehen, wie die EU-Kommissionschefin von der Leyen am Dienstag zum Auftakt eines Treffens mit dem türkischen Präsidenten Erdogan im Präsidialamt in Ankara zunächst stehen bleibt, als sich Erdogan und EU-Ratspräsident Michel auf zwei nebeneinander stehende Sessel setzen. Von der Leyen musste dann weit entfernt auf einem Sofa Platz nehmen. Nun hat sich auch Italiens Regierungschef Mario Draghi eingeschaltet. In Rom fand er deutliche Worte: "Ich bin mit dem Verhalten Erdogans absolut nicht einverstanden. Ich denke, es war kein angemessenes Verhalten. Und die Demütigung, die die Kommissionspräsidentin von der Leyen erleiden musste, tut mir sehr leid. Und die Überlegung ist, dass man sich mit diesen, nennen wir sie so was sie sind, Diktatoren dennoch abstimmen muss. Man muss aber offen und klar sein, wenn man unterschiedliche Visionen, Meinungen, und Gesellschaftsvorstellungen hat." Die Äußerungen Draghis lösten in Ankara eine scharfe Reaktion aus. Das türkische Außenministerium bestellte unverzüglich Italiens Botschafter ein. Außenminister Cavusoglu nannte die Kommentare Draghis „hässlich und unvernünftig". Der Minister schrieb auf Twitter: "Wir verurteilen diese inakzeptablen, populistischen Bemerkungen energisch."

Mehr