Italiens neuer Ministerpräsident Mario Draghi hat auch die zweite Vertrauensfrage in der Abgeordnetenkammer überstanden. Am Donnerstagabend votierten 535 Politiker für Draghis Kabinett und 56 dagegen. Damit nahm der ehemalige EZB-Präsident die letzte Hürde für seine Regierung. Er hatte in der Nacht bereits die Vertrauensfrage im Senat überstanden. Draghi war am Wochenende von Präsident Sergio Mattarella als Ministerpräsident vereidigt worden. Sein Kabinett hatte Draghi bereits Ende vergangener Woche vorgestellt. Außenminister bleibt Luigi Di Maio von der 5-Sterne-Bewegung. Auf einige Draghi-Gegner in den eigenen Reihen wollen die 5-Sterne unterdessen künftig verzichten. Weil sie die neue Regierung ablehnen, sollen 15 Senatoren aus der Partei ausgeschlossen werden, teilte 5-Sterne-Chef Vito Crimi am Donnerstag auf Facebook mit.

