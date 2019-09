EZB-Präsident Mario Draghi zieht auf den letzten Metern seiner Amtszeit noch einmal alle geldpolitischen Register. "Neue Informationen deuten auf eine länger anhaltende Abschwächung der Konjunktur in der Euro-Zone hin." Die Europäische Zentralbank brachte auf ihrer Zinssitzung am Donnerstag ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Stützung der Wirtschaft auf den Weg, das unter anderem eine weitere Zinssenkung und erneute Anleihenkäufe enthält. Robert Halver von der Baader Bank. "Die EZB hat den Anlagezins nicht so stark gesenkt, wie erwartet und auch das Anleiheaufkaufprogramm fällt nicht so schlimm aus, wie zunächst befürchtet, aber auf den zweiten Blick hat es das Ganze in sich, denn Zinserhöhungen sollen erst dann kommen, wenn die Inflation robust bei zwei Prozent liegt. Das kann noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern. Das heißt, wir haben eine Zinspolitik, die bleibt üppig, üppig und Anleiheaufkäufe, da hat man 30 und 40 Milliarden pro Monat erwartet, aber nur für ein Jahr. Und jetzt haben wir 20 Milliarden unendlich. Es heißt: Viel mehr Brisanz haben wir in der Unendlichkeit dieser Maßnahmen." Mit den Beschlüssen rückt ein Ende der vor allem in Deutschland scharf kritisierten ultralockeren Geldpolitik in weite Ferne. "Das billige Geld hilft nur einem: den Schuldnerstaaten. Italien, zum Beispiel, die können sich noch billiger verschulden. Aber der Privatwirtschaft, Unternehmen und den Konsumenten nicht wirklich, von daher. Es geht darum, die Eurozone zusammenzuhalten, damit es keine Schuldenkrise gibt. Aber für die Wirtschaft bringt es herzlich wenig." Für Draghi war dies die vorletzte Zinssitzung. Ende Oktober läuft seine Amtszeit nach acht Jahren ab. Er dürfte dann der erste EZB-Präsident sein, in dessen Amtszeit die Notenbank kein einziges Mal ihre Zinsen angehoben hat.