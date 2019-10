Für EZB-Präsident Mario Draghi stand die Sitzung der Europäischen Zentralbank am Donnerstag ganz im Zeichen des Abschieds. Nach acht Jahren auf dem Chefsessel der EZB leitete der Italiener zum letzten Mal in Frankfurt eine Zinssitzung der Währungshüter. Draghi zog dabei ein positives Fazit seiner Zeit an der Spitze der Euro-Notenbank. Es gebe etwas, worauf der EZB-Rat und er sehr stolz sein können: "Das ist in gewisser Weise Teil unseres Vermächtnisses: Niemals aufgeben." Fachleute bewerten das Erbe Draghis unterschiedlich. Ohne Draghi gäbe es den Euro vermutlich nicht mehr, sagen die einen. Für die anderen überwiegen inzwischen die schädlichen Nebenwirkungen der expansiven Geldpolitik, die besonders die Sparkultur in Deutschland treffen. Seiner Nachfolgerin Christine Lagarde will Draghi allerdings öffentlich keine Ratschläge erteilen. "Deshalb erinnere ich mich nicht an die Frage, weil ich keine Antwort darauf habe. Ich habe keinen Rat für Christine. Sie weiß sehr gut, was zu tun und was zu sagen ist." Die EZB hält auch zum Ende der achtjährigen Amtszeit von Mario Draghi an ihrem ultralockeren Kurs fest und gibt damit die Richtung für die neue EZB-Chefin vor. Der EZB-Rat beschloss am Donnerstag in Frankfurt, die Zinsen dauerhaft niedrig zu halten, um die Wirtschaft der Euro-Zone weiter zu stimulieren. Lagarde, vorher Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), übernimmt das Ruder bei der EZB im November.