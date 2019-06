Es war ein spektakulärer Drahtseilakt, mit dem die Geschwister Nik und Lijana Wallenda die Zuschauer am Sonntagabend in New York zum Staunen brachten. Die Akrobaten balancierten über ein 400 Meter langes Drahtseil, das zwischen zwei Wolkenkratzern gespannt war. Das alles hoch über dem Times Square. Dabei beließen es die Geschwister nicht nur beim einfachen Überqueren des dünnen Seils. Sie waren gleichzeitig und in gegenläufiger Richtung unterwegs, so dass Nik in der Mitte über seine Schwester hinwegsteigen musste. Nach knapp 40 Minuten hatten die Geschwister das jeweils andere Gebäude erreicht. Während ihrer Nummer hingen sie an einem Sicherheitsgurt, eine Auflage der New Yorker Behörden. Für Lijana Wallenda war es der erste öffentliche Auftritt, seit sie vor zwei Jahren während einer Trainingseinheit aus zehn Meter Höhe gefallen war und sich schwer verletzt hatte. "Für mich war es die größte Überraschung, dass ich mich so zu Hause gefühlt haben. Ich hatte Sorgen, dass ich noch nervöser sein würde. Aber was ich gesagt habe, stimmt. Die Angst ist wirklich weg. Nach meinem letzten Unfall hatte mich die Angst ein wenig im Griff. Aber jetzt ist sie weg, ich war wieder zu Hause." Die Geschwister gehören zu einer Akrobaten-Familie, die sich selbst die "Flying Wallendas" nennt. In der Vergangenheit hatten sie schon öfters mit spektakulären Aktionen für Schlagzeilen gesorgt.