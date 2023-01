STORY: Der Strippenzieher hinter dem größten jemals aufgedeckten Betrugsfall bei Hochschul-Zulassungen in den USA wurde am Mittwoch von einem Bundesgericht zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. William Singer, ein ehemaliger Berater für College-Zulassungen, hatte gestanden, Geld von wohlhabenden Eltern an Trainer weitergeleitet zu haben, die die Jugendlichen dann als förderungswürdige Rekruten akzeptierten. Es ist die längste Strafe, die im Rahmen der sogenannten "Operation Varsity Blues" verhängt wurde. Er hatte ingesamt mehr als 25 Millionen Dollar für seine Dienste erhalten. Mehr als 50 Personen wurden verurteilt, darunter die Schauspielerinnen Lori Loughlin und Felicity Huffman. Insgesamt zahlte Singer mehr als 7 Millionen Dollar, um Trainer und Verwaltungsangestellte an Schulen wie der Georgetown University, der University of Southern California, der Yale University oder der Stanford University zu bestechen.

