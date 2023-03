STORY: Es sind dramatische Bilder, die Augenzeugen in Peru aufgenommen haben. Der Wirbelsturm Yaku hat in vielen Teilen des Landes sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen ausgelöst. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, viele Menschen mussten sich vor den Fluten in Sicherheit bringen. Mindestens sechs Menschen kamen infolge der Unwetter ums Leben. Das ganze Ausmaß der Schäden ist noch gar nicht absehbar. Perus Präsidentin Dina Boluarte rief am Dienstag in einer Fernsehansprache die Alarmstufe Rot für die Hauptstadt Lima und die umliegenden Gebiete aus. Die Behörden des peruanischen Wetterdienstes erklärten am Dienstag, es sei davon auszugehen, dass sich die Lage den nächsten Tagen entspannen werde. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Zivilschutz sind seit Beginn der Regenzeit in Peru bereits fast 60 Menschen ums Leben gekommen.

