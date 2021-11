Voller Einsatz in höchster Not. Italienische Rettungskräfte waren kürzlich bei zwei dramatische Einsätzen erfolgreich. Denn zwei Schiffe mit Migranten an Bord waren bei rauer See auf Grund gelaufen. Doch Mitglieder der Küstenwache kamen zu Hilfe. Einer der zwei Vorfälle ereignete sich in der Nähe der Stadt Crotone in der südlichen Region Kalabrien. Dort konnten rund 70 Personen sicher an Land gebracht werden. Nur rund 100 Kilometer entfernt in Badolato waren es sogar circa 120 Flüchtlinge, die gerettet werden konnten. Mitglieder der Küstenwache bildeten dort eine Art Menschenkette, um die Migranten zu bergen. Nach Angaben des italienischen Innenministerium hat sich die Zahl der Flüchtlinge im Vergleich im Vorjahr fast verdoppelt. Die Behörde zählte bisher rund 54.000 Personen. Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr waren es etwa 29.000.

Mehr