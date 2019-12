Der Name ist Programm: "Dream World" lautet dieses Kunstevent in der Bundeshauptstadt. Und hier ist Berlin noch ganz so, wie sich viele diese Stadt gerne vorstellen: Ein Ort voller Künstler. In diesem Fall hat die Künstler-Gruppe eine ehemalige KFZ-Werkstatt in eine ganz spezielle Traumwelt verwandelt. Annette Lüür, eine von den beteiligten Künstlerinnen, mit weiteren Informationen zu dem Kunst-Event in der Nähe des Berliner Ostkreuzes: "Wir stellen in dieser Dream World den Raum zur Verfügung und bieten den Besuchern verschiedene Anknüpfungspunkte, genauso wie man zum Beispiel auch einmal davon träumt durch Wolken zu fallen, oder man hat eine Kindheitserinnerung oder auch einen Alptraum. Genau diese Elemente stellen wir zur Verfügung, aber es ist total abhängig vom Besucher, wie sozusagen damit gespielt wird. Was man erleben möchte, ob man sich selbst vergisst, wie man sich selbst entdeckt. Und genau das ist uns so wichtig, dass genau dieser immersive Anspruch des individuellen Erlebnisses bei uns ganz speziell erlebt werden kann." Es handelt sich also um eine begehbare Kunstinstallation in einem Gebäudekomplex, der bald abgerissen werden soll. Daher lädt die Dream World Society noch bis zum Ende des Jahres in die Location hinter einer verlassenen Tankstelle ein. Die interaktive Ausstellung zeigt die Arbeiten von 50 Künstlern und Künstlerinnen.