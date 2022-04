STORY: Rückkehr von zwei chinesischen Raumfahrern und einer Raumfahrerin. Nach rund sechs Monaten auf der chinesischen Raumstation, die sich in der Aufbauphase befindet, landeten die drei sogenannten Taikonauten sicher in der Wüste Gobi. Wang Yaping zeigte sich erleichtert, wieder auf der Erde zu sein: „Diese 180-tägige Reise ins All war wirklich nicht einfach. Aber wir haben uns nicht allein gefühlt. Denn wir hatten die fürsorgliche Neujahrsbotschaft von Präsident Xi und die starke Unterstützung durch Gesellschaft und das Ingenieurteam. Nun sind wir in die Umarmung unseres Mutterlandes zurückgekehrt. Ich bin glücklich. Und ich möchte allen sagen, dass ich in Sicherheit bin. Gleichzeitig sage ich meiner Tochter, dass Mama vom Sternepflücken zurück ist.“ Bei ihrem Aufenthalt im Weltraum haben die chinesischen Raumfahrer mehrere Experimente durchgeführt sowie erfolgreich zwei Weltraumspaziergänge absolviert. Die chinesische Raumstation kreist, wie auch die Internationale Raumstation ISS, in rund 400 Kilometern Entfernung um die Erde.

