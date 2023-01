STORY: 27. Januar 2020 Deutschland meldet ersten Corona-Fall Lothar Wieler, RKI-Präsident "Sie wissen, es gibt keine Therapie und es gibt auch keinen Impfstoff" Abstands- und Hygieneregeln sollen Infektionen eindämmen Über alle Landesgrenzen hinweg Schutzausrüstung ist knapp 18. März 2020 Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin "Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt." Es gibt Hamsterkäufe und Lockdowns Aber auch Erfinderisches in der Not Isolation macht vielen zu schaffen Es kommt zu ersten Protesten Die Wut gegen Corona-Maßnahmen wächst Andere hoffen einfach auf Hilfe Einschränkungen treffen die Wirtschaft hart Olaf Scholz (SPD), Bundesfinanzminister (2020) "Ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann - aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und was wir dann noch an Kleinwaffen brauchen, das gucken wir später." Dezember 2020 Erste Corona-Impfung in Deutschland Im Februar 2021 werden Selbsttests zugelassen Geimpft, genesen oder getestet? 3G, 2G oder 2G+ Nur mit Nachweis kommt man rein Einige Auflagen sorgen für immer mehr Kritik Im Frühjahr 2022 werden viele Regeln kassiert Die Regierungen setzen auf Basis-Schutz Ab 2. Februar 2023 gilt: keine Maskenpflicht im Fernverkehr RKI-Zahlen für Deutschland seit Pandemiebeginn: rund 37,7 Millionen Infizierte und über 165.300 registrierte Todesfälle Betroffene klagen über psychische Erkrankungen und Long Covid Nun warten sie auf Hilfe

