Die Polizei in den Niederlanden sucht noch immer nach einem flüchtigen Täter, der am Freitag bei einer Messerstecherei drei Menschen verletzt hatte. Zu dem Vorfall kam es in einer Einkaufsstraße in Den Haag. Die Polizeisprecherin, Marijke Kuiper. "Im Moment wissen wir nicht, wer der Täter ist. Wir werten derzeit alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen aus, um einen Verdächtigen so schnell wie möglich zu finden." Die Hintergründe der Tat waren laut Sicherheitskräften zunächst unklar. Offenbar gibt es aber keinen Hinweis auf ein terroristisches Motiv.