Drei Weihnachtsbäume für das Kanzleramt - traditionell hat Bundeskanzlerin Angela Merkel auch dieses Jahr kurz vor Beginn der Adventszeit die Tannen am Donnerstagabend entgegengenommen. Eine Delegation der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Waldeigentümer übergab Merkel eine etwa 25 Jahre alte und 14 Meter hohe Nordmanntanne aus Schleswig-Holstein. In diesem Jahr müsse man laut Merkel ganz besonders an die Menschen, die im Wald arbeiten, denken. Angesicht des schlechten Zustandes der Wälder, denen Trockenheit und Schädlingsbefall auch in diesem Jahr schwer zugesetzt haben. "Und deshalb werden wir in diesem Jahr, das darf ich Ihnen sagen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kanzleramtes, uns noch mehr an der Tanne erfreuen. Denn wir wissen, dass sie gut aufwachsen konnte. Das ist für die Zukunft für andere Tannen noch nicht gesichert. Und dass wir da uns einsetzen müssen und in dem Zusammenhang natürlich auch politisch handeln müssen." Neben der Nordmanntanne im Ehrenhof stehen zwei weitere Bäume im Foyer und in der Galerie des Kanzleramtes und sorgen auch dort für weihnachtlichen Glanz.