Zwei Wochen nach einem tödlichen Messerangriff auf zwei Touristen in Dresden sorgt der Fall für Diskussionen. Wie die Dresdner Polizei am Mittwoch mitteilte, war im Zusammenhang mit der Tat ein 20-jähriger Syrer festgenommen worden, der Verbindungen zu extremistischen Szene haben soll. Der mutmaßliche Täter hatte seinen Opfern mit einem Küchenmesser von hinten in den Rücken gestochen. Ein 55-jähriger Krefelder war dabei so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus verstarb, sein 53-jähriger Begleiter überlebte. Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Der mutmaßliche Täter wurde vom sächsischen Landeskriminalamt als islamistischer Gefährder geführt. Er sei deshalb auch überwacht worden, sagte der Präsident des sächsischen Verfassungschutzes, Dirk-Martin Christian am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Dresden: "Es ist bitter, ja es ist sehr bitter, wen wir alle heute feststellen müssen, dass trotz dieser Maßnahmen die schreckliche Straftat vom 4. Oktober nicht verhindert werden konnte." Aus Sicht der Sicherheitsbehörden seien alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden. Der Maßnahmenkatalog habe eine enge Betreuung, nicht aber eine enge Bewachung vorgesehen. Es gebe keine hundertprozentige Sicherheit, sagte Christian: "Selbst wenn es eine solche 24-Stunden-Observation gegeben hätte. Eine solche Maßnahme ist nicht geeignet, um solche Straftaten zu verhindern. Das ist einfach eine bittere Erkenntnis." Der mutmaßliche Täter war erst am 29. September nach Verbüßen einer Haftstrafe entlassen worden. Die Staatsanwälte in Karlsruhe gehen davon aus, dass er aus einer radikalislamischen Motivation heraus handelte.

