Tausende Menschen haben am Donnerstagabend in Dresden der Bombardierung der Stadt vor 75 Jahren gedacht. Mit einer Menschenkette in der Innenstadt sollte ein Zeichen für Frieden und Versöhnung gesetzt werden. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert reihten sich ein. Am 13. Februar 1945 war Dresden durch alliierte Luftangriffe weitgehend zerstört worden, Bomben und Feuersturm legten die Stadt in Schutt und Asche. O-TON BUNDESPRÄSIDENT FRANK-WALTER STEINMEIER "In dieser Nacht kam der Krieg, den Deutsche in die Welt getragen hatten, in aller Grausamkeit zurück - auch nach Dresden zurück. Das Kuppelkreuz, da oben auf der wiederaufgebauten Frauenkirche, es ist ein Zeichen für Frieden und Verständigung, das weit über diese Stadt hinaus strahlt. Und die vielen Kerzen hier in der Stadt, hier auf dem Platz, das sind Lichter der Hoffnung." Wie viele Menschen bei den Bombardierungen starben war lange unklar. Der Streit um die Opferzahlen wurde von verschiedenen Gruppen instrumentalisiert. Wissenschaftliche Untersuchungen rechnen mit bis zu 25.000 Toten. O-TON SACHSENS MINISTERPRÄSIDENT MICHAEL KRETSCHMER "Und trotzdem gibt es heute immer wieder Menschen, die eben von 100.000 sprechen, die versuchen, die Geschichte wieder neu umzuschreiben. Und dem stellen wir uns entgegen. Und ich bin dankbar, dass es in Dresden eine Zivilgesellschaft gibt, eine Bürgerschaft, die sich das nicht gefallen lässt." Die Suche nach einer Form des Gedenkens an das Dresdner Inferno hatte sich in den vergangenen Jahren oft schwierig gestaltet. Rechtsextreme nutzen die Bombennacht für ihre Propaganda. Linke Demonstranten warfen den Organisatoren vor, auch Nazi-Täter zu würdigen.