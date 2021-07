(HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) Malu Dreyer, SPD, Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz am Freitag in Mainz: "Ja, vielen Dank und danke, dass Sie hier sind. Ich will es mal so sagen: Das Leid nimmt zu. In Rheinland-Pfalz und unsere Gedanken sind fest bei den Menschen, die alles verloren haben. Wir haben zur Stunde 60 Tote zu beklagen und es ist zu befürchten, dass die Zahl noch weiter ansteigen wird. Zahlreiche Menschen gelten nach wie vor als vermisst. Wir geben natürlich die Hoffnung nicht auf. Die Menschen können sich darauf verlassen, dass alle Kräfte im Land zusammenstehen. Von Kommune bis zum Bund. Und unter den aller schwierigsten Bedingungen setzen wir alles daran, Leben zu retten und Schäden zu beseitigen und weitere Gefahren abzuwenden.” // “Um so mehr kann ich einfach nur meinen Respekt ausdrücken dafür, wie viele Menschen gerettet worden sind. Allein in der letzten Nacht hat die Polizei über ihre Hubschrauber über 300-320 Menschen gerettet." // “Starkregen Ereignisse finden statt in Regionen, wo nicht der typische Hochwasserschutz gefragt ist. Und selbstverständlich hat man da auch begonnen, mit den Gemeinden neuartige Hochwasserschutz-Konzepte zu entwickeln. Das sind wir auch weiterhin dran. Das ist unterlegt mit Geld. Das wird auch unsere Aufgabe für die Zukunft sein. Und doch will ich sagen: Das Hochwasser, das war so gewaltig, dass man auch irgendwann Grenzen hat, tatsächlich den Schutz ansonsten sicherzustellen. Wir werden an dem Thema weiterarbeiten. Aber wir arbeiten vor allem an dem Thema Klimaschutz weiter. Sie wissen, die Regierung hat sich da viele Ziele vorgenommen, weil wir können eigentlich nicht in die Zukunft gehen und immer wieder solche Ereignisse erleben. Wir müssen an die Ursache genauso intensiv gehen und das tun wir."

