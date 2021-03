HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin Rheinland-Pfalz: "Der Obersatz ist dann, was das Thema Ostern betrifft, von Gründonnerstag bis einschließlich Ostermontag, wir bleiben zu Hause sozusagen, fünf Tage steht alles still. Außer an einem Samstag werden die Lebensmittelläden geöffnet sein, damit keiner Angst haben muss, dass er am Mittwoch einkaufen muss für Donnerstag bis Dienstagmorgen. Deshalb machen wir das so zur Entspannung. Klar ist aber auch, dass auße, ich sage es jetzt mal auch in Richtung unserer Wirtschaft, unserer Industrie, da gibt es Bereiche, da kann man nicht einfach mal einen Tag aussetzen, weil einfach Öfen runtergefahren müssen und und und. Dafür wird es natürlich Ausnahmen geben, aber insgesamt wird es wirklich ein richtig harter Lockdown in diesen fünf Tagen sein. Was heißt das für die Familie? Natürlich, dass sie auch jetzt alles, was wir so an Lockerungen hatten, mal mit Einzelsportler oder ähnlichen Dingen, das wird dann nicht sein. Aber die Kontaktbeschränkung bleibt so bestehen, wie sie ist. Das war mir auch persönlich sehr sehr wichtig, denn die Erfahrungen aus den letzten Wochen, als wir die Kontakbeschränkung sehr weit heruntergefahren haben, da ja, dass Familie sich ständig die Frage gestellt haben, kann man mit der befreundeten Familie ,mit Vater und Mutter unterwegs sein oder eben nur mit Vater oder Mutter und den Kindern. Das bleibt es einfach so : Zwei Haushalte, maximal fünf Personen, Kinder unter 14 werden nicht mitgezählt. Das heißt aber auch für die Gastronomie, für den Einzelhandel, für alle, die im Moment aufhaben, dass eben an diesen Ostertagen Frisöre, also alles das an diesen Ostertagen eben geschlossen ist. Und zwar nicht nur an den Feiertagen, sondern eben auch an dem Samstag und an dem Donnerstag."

