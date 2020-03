In Israel wird am Montag zum dritten Mal binnen eines Jahres ein neues Parlament gewählt. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte es nach zwei Wahlen im vergangenen Jahr nicht geschafft, in der Knesset eine Regierungsmehrheit zu schmieden. Auch seinem Kontrahenten Benny Gantz gelang dies nicht. In Umfragen lagen Netanjahus konservative Likud-Partei und Gantz' der politischen Mitte zugeordnete Partei Blau und Weiß lange Zeit praktisch gleichauf. Im Endspurt des Wahlkampfs ging Likud dann leicht in Führung. Offen ist auch dieses Mal, ob Netanjahu im Falle eines Wahlsieges ausreichend Unterstützung von anderen Parteien erhält, um ein Regierungsbündnis einzugehen. Er steht innenpolitisch unter verstärktem Druck, da er wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht muss. Überschattet wurde der Wahlkampf zuletzt vom Ausbruch des Coronavirus. In Israel waren sieben Infektionen bekannt. "Natürlich werde ich wählen gehen. Das Coronavirus ist doch mehr so eine Mediending, dass den Menschen nur Angst macht. Ich hoffe, dass das bald gelöst wird". "Ich werde so oder so abstimmen, Krankheiten und Viren hin oder her. Ich habe keine Angst, das ist doch alles Hysterie. Ich werde wählen". Netanjahu und Gantz warfen sich am Wochenende gegenseitig vor, das Thema auf den letzten Drücker zu eigenen Gunsten ausschlachten zu wollen. Einer Umfrage zufolge erwägen sieben Prozent der Wahlberechtigten, wegen des Virus nicht zur Wahl zu gehen.