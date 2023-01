STORY: Nummer drei steht bereit - im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel ist mit der "Höegh Gannet" am Freitag ein weiteres schwimmendes LNG-Terminal an den Start gegangen. Spezialschiffe zur Regasifizierung von angeliefertem Flüssiggas sind bereits in der Nordsee vor Wilhelmshaven und in Lubmin an der Ostsee in Betrieb. Zusammen mit dem dritten Terminal am Elbehafen Brunsbüttel sind laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck nun Kapazitäten im Umfang von 14 Milliarden Kubikmetern Gas geschaffen worden. Etwa ein Viertel der weggefallenen Liefermenge aus Russland kann so perspektivisch ersetzt werden. Habeck sagte, auch die weiteren LNG-Projekte müssten nun umgesetzt werden, vorerst sei Gas noch nötig für die Energieversorgung. In Brunsbüttel ist zunächst eine mehrwöchige Inbetrieb- und Probephase geplant. Erste Gasmengen sollen im Februar ins Netz eingespeist werden. Der erste LNG-Tanker aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wird Ende Januar in Brunsbüttel erwartet.

Mehr