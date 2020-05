Rund 600 Fahrzeuge sind am Samstag beim ersten Drive-In-Konzert in der sri-lankischen Geschichte vorgefahren, das am Rande der Hauptstadt Colombo auf dem Gelände des Flughafens stattfand. Die eingenommenen Gelder der zweistündigen Aufführung, die von zwei beliebten jungen Musikern der Insel organisiert wurde, soll für den guten Zweck eingesetzt werden. Organisator Bahathiya: "Es ist eine Übung von der sri-lankischen Entertainment-Industrie, um zu schauen, wie wir die Branche wieder hochfahren können, unter sicheren Bedingungen." Die Tickets waren innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Die strengen Ausgangsbeschränkungen wurden am Dienstag aufgehoben, in Sri Lanka sind laut offiziellen Angaben bisher 10 Menschen an dem Virus gestorben. Das Konzert wurde auch im Radio und Fernsehen übertragen. Das Geld soll in den Coronavirus-Fonds des Präsidenten eingezahlt werden.