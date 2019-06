Rekordfund in Brandenburg: Zollfahnder haben auf der Autobahn A12 etwa 670 Kilogramm Heroin sichergestellt. Nach Behördenangaben der größte Drogenfund in Deutschland. Versteckt waren die Drogen in einem Lkw, der aus Kirgisistan in Richtung Belgien unterwegs war. Der Tip sei von Kollegen aus den Niederlanden gekommen, sagte der Leiter des Zollfahndungsamtes Berlin-Brandenburg, Oliver Pampel-Jabrane, auf einer Pressekonferenz am Dienstag in Berlin: O-TON LEITER DES ZOLLFAHNDUNGSAMTES BERLIN-BRANDENBURG, OLIVER PAMPEL-JABRANE ("Auf einen Hinweis der Polizei aus den Niederlanden haben wir einen Lkw gesucht. Die Polizei in den Niederlanden führt ein großes Ermittlungsverfahren gegen eine Tätergruppierung und hat dort schon mehrere Aufgriffe vornehmen können. Beim letzten Zugriff haben die Kollegen in Holland 172 Kilo Heroin sichergestellt und mehrere Festnahmen vollstreckt. Im Ergebnis kam es dann zu dem Hinweis zu dem Lkw. Dieser Hinweis wurde dann über das Bundeskriminalamt und das Zollkriminalamt an die Kontrolleinheiten gesteuert. Die Bundespolizei hat diesen Lkw auf der Autobahn von Frankfurt/Oder kommend Richtung Berlin festgestellt und zur Kontrolle ausgewählt.") Offiziell hatte der in Georgien zugelassene Lkw türkischen Honig geladen. Nach Behördenangaben hatten die Drogen einen Straßenverkaufswert von 40 bis 50 Millionen Euro. Der Zugriff sei bereits Ende Mai erfolgt. Aus Ermittlungsgründen seien die Beamten aber erst jetzt an die Öffentlichkeit gegangen.