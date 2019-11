Spanische Behörden haben in der Nacht zum Mittwoch ein U-Boot geborgen, das an der Nordwestküste des Landes aufgebracht worden war. Es bestand der Verdacht, es könnte Drogen an Bord haben. Zuvor war das Boot mithilfe von Ballons gehoben worden. Die Polizei glaubt, die Besatzung habe versucht, das Unterwassergefährt samt den an Bord befindlichen Drogen zu versenken. Zwei ecuadorianische Staatsangehörige waren am vergangenen Wochenende festgenommen worden, einer weitere Person gelang die Flucht. Woher die Drogen stammen, und für wen sie bestimmt waren, stand zunächst nicht fest. Auch Menge und Art der Substanzen würden noch untersucht, hieß es. In ersten Schätzungen war von mehreren Tonnen Kokain die Rede.