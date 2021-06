Es ist die größte Menge an Rauschgift, die je in der Geschichte Perus verbrannt wurde. Über 30 Tonnen illegaler Drogen warfen Beamte am Mittwoch in einen Ofen. So viel wurde noch nie auf einmal verbrannt. Innenminister Jose Elice: "In einem einzigen Akt haben wir die größte Verbennung von illegalen Drogen in der Geschichte Perus durchgeführt. Mehr als 21 der rund 30 Tonnen, also mehr als 70 Prozent, waren Kokain, Kokainsulfat oder Hydrochlorid." 75 Prozent des peruanischen Kokains wird in der Region Valle de los Rios Apurimac, Ene y Mantaro produziert, auch kurz VRAE genannt. Das Gebiet im Norden des Landes ist eines der Hauptgebiete des Kokaanbaus im Land. Einem Bericht des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) zufolge, stammen rund 20 prozent der Weltproduktion aus Peru. Weitere Drogen, die am Mittwoch verbrannt wurden, seien nach Angaben der Behörden Marihuana, Opium und Ecstasy gewesen.

Mehr