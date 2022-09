STORY: Das Video, das aussieht wie der Ausschnitt aus einem Action-Film, stammt von der mexikanischen Marine. Denn die dokumentiert damit einen aktuellen Coup im Kampf gegen Drogenkriminalität. Rund 1.700 Kilogramm Kokain wurden bei dem Einsatz vor der Küste des Bundesstaates Chiapas laut Regierung sichergestellt. Nach Ermittlungen und Vorbereitungen sei der Schlag am 8. September gelungen, mit Einheiten zu See, an Land und in der Luft. Nach der Verfolgungsjagd wurden den offiziellen Angaben zufolge auf dem kleinen Boot mehr als 1.700 Pakete mit Rauschgift beschlagnahmt. Acht Personen seien festgenommen worden.

