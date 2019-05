Am Frankfurter Flughafen sorgte eine Drohne am Donnerstagmorgen für eine kurzzeitige Flugunterbrechung. Gegen 7:20 haben laut Angaben der Polizei zwei Piloten eine Drohne gesichtet. Daraufhin wurde der Flugbetrieb eingestellt. Die Landes- und Bundespolizei und der Sicherheitsdienst der Fraport-AG wurden verständigt, und Fahndungsmaßnahmen aufgenommen. Zwar konnte der Flugbetrieb bereits um zwanzig nach 8 wieder freigegeben werden, Reza Ahmar, Sprecher der Bundespolizei nannte den Vorfall dennoch schwerwiegend. "Also was den Vorfall betrifft, war es in Anführungsstrichen ein normaler Drohnen-Vorfall. Es ist immer eine schlimme Geschichte. Wir warnen dringend davor, so etwas zu machen. Es ist eine Lebensgefahr letztendlich und eine schwere Straftat, ein gefährlicher Eingriff in den Luftverkehr, der von der Strafandrohung bis zu zehn Jahren Haft vorsieht." Sprecher des Flughafens konnten zunächst keine weiteren Einzelheiten zu dem Vorfall nennen. Im März hatte eine Drohnen-Sichtung schon einmal zu einem halbstündigen Stopp der Start und Landungen am größten Flughafen Deutschlands geführt.