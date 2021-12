Bethlehem aus der Vogelperspektive. Drohnenbilder vom Freitag zeigen den Geburtsort Jesu Christi im Westjordanland. Zunächst hatte die Stadt auf ein Wiederbeleben des Tourismus zu Weihnachten gehofft. Doch im November wurde der internationale Reiseverkehr unterbunden. Der Grund: Die Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus. Die Feierlichkeiten zu Weihnachten sollen aber dennoch stattfinden. Laut Vertretern der Stadt wisse man sehr wohl, dass die Augen der Welt in diesen Tagen auf Bethlehem ruhten. Der Lateinische Patriarch von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa wird den in diesem Jahr kleiner ausfallenden Gottesdienst feiern, in der Geburtskriche hier in Bethlehem.

