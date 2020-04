O-Ton Lucy Nicholson, Reuters-Fotografin: "Um in den USA eine Kameradrohne kommerziell fliegen zu dürfen, muss man einen Drohnenschein machen, das ist im Grunde eine abgespeckte Version eines echten Pilotenscheins. Auf einer speziellen Karte kann man sehen, wo man legal fliegen darf. Die Sache mit der Pandemie ist die: Ich kann auf der Karte jetzt Gebiete ausfindig machen, in denen unter normalen Umständen eine Erlaubnis schwierig wäre, weil dort zu viele Menschen sind. Jetzt bleiben alle zu hause. Und so eröffnet sich eine ganze Welt von Motiven, die man aus der Luft filmen oder fotografieren kann". "Wir haben ein Kreuzfahrtschiff gefilmt, ganz ohne Passagiere. Aber es gibt noch Besatzungsmitglieder, die nicht von Bord gehen dürfen. Sie leben auf dem Kreuzfahrtschiff. Wir konnten sie oben auf dem Deck putzen sehen. Ich bin mit der Drohne herangeflogen, um Nahaufnahmen von ihnen und ihrem Leben zu machen, quasi gestrandet vor der Küste von L.A." "An einigen Orten, an denen ich seit dem Ausbruch gewesen bin, dürfte ich normalerweise niemals eine Drohne fliegen. Zum Beispiel über dem Hollywood Boulevard, dem Hollywood Walk of Fame, mit den Sternen der Stars auf dem Bürgersteig. Niemand ging dort spazieren. Ich konnte mit der Drohne senkrecht nach unten auf die Sterne blicken." "Ich habe über der Autobahn einige schöne Aufnahmen der Skyline gemacht. Für mich sah es nach viel weniger Verkehr als sonst aus. Aber jemand anderer würde es vielleicht für eine ziemlich stark befahrene Straße halten. Aber so ist L.A."